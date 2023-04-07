Путин поручил обеспечить формирование неприятия преступлений Украины среди молодежи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры РФ разработать информационные мероприятия, направленные на неприятие преступлений киевского режима среди российской молодежи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооруженного переворота в 2014 году", – следует из текста поручения.

Доклад по итогам проделанной работы Путин ожидает до 30 июня и далее ежегодно.

Минпросвещения РФ, согласно еще одному поручению главы государства, должно рассмотреть включение в образовательные программы произведений советских писателей, формирующих сознание молодежи. Ответственным за доклад по теме назначен глава министерства Сергей Кравцов.

Вместе с тем президент РФ поручил правительству и Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" разработать предложения по воспитательной работе ветеранов со школьниками и студентами колледжей.

Согласно документу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель движения Григорий Гуров должны предоставить доклад с предложениями о возможности привлечения к работе ветеранов, в том числе бывших педработников.

Срок исполнения поручений установлен до 31 августа 2023 года.

Ранее Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для учеников младших классов. Сейчас специалисты разрабатывают пособие для учеников средней школы.

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