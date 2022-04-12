Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса

Фото: ТАСС/Евгений Биятов/POOL
Россия должна успешно ответить на вызовы по освоению космоса, заявил Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
"Хотел бы подчеркнуть: нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса. Чтобы здесь, на Земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет", – сказал президент России на церемонии награждения космонавтов на космодроме Восточный.
По словам Путина, от успешности космических исследований также зависит ход создания передовых разработок в области микроэлектроники и робототехники, медицины, экологии, энергетики, навигации и связи. Он отметил, что Россия имеет все возможности для развития собственной космической программы в условиях санкционного давления, поскольку Советский Союз смог достичь выдающихся успехов в еще более сложной ситуации.
"В 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной изоляции. Санкции были тотальные. Тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт, первый полет космической станции, первый выход в космос, первая женщина-космонавт", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что современная Россия с ее продвинутыми технологиями сможет успешно продвигаться в космической сфере.
"Конечно, будем это делать", – заключил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. По словам президента, в рамках ее реализации планируется осуществить запуск автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25". Путин уточнил, что он будет произведен с космодрома Восточный.
Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу
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