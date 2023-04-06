Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 40 команд из вузов Москвы 11 апреля примут участие в "Гонке первых" в преддверии Дня космонавтики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это одно из самых масштабных мероприятий для студентов, где команды соревнуются в интеллекте, силе и ловкости. Гонка состоится во Дворце гимнастики в "Лужниках" 11 апреля", – написал мэр.

В следующий вторник молодым москвичам предстоит показать свои силы в трех разных состязаниях. В их числе "Путь Гагарина", который представляет из себя забег на полосе с препятствиями, интеллектуальный поединок "Изобретения Циолковского", а также кибер-турнир "Космос Леонова".

В "Лужниках" в этот день также разместится площадка госкорпорации "Роскосмос", на которой будут представлены макеты космических аппаратов и настоящий скафандр. Там же на специальном тренажере можно будет освоить стыковку пилотируемого корабля "Союз".

Как отметил градоначальник, посмотреть на "Гонку первых" и поддержать ее участников могут все желающие, для этого потребуется заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что на конкурс "Лидеры России" с момента открытия регистрации подали уже 17,5 тысячи заявок. Участники конкурса смогут продемонстрировать свои знания в различных профессиональных сферах. Их будут оценивать партнеры мероприятия, которые выберут лучших специалистов для дальнейшего трудоустройства в собственные компании.



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