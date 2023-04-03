В столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" среди ветеринарных врачей

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В Москве начался прием заявок на конкурс "Московские мастера – 2023" среди ветеринарных врачей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поучаствовать в конкурсе могут специалисты как государственных, так и частных ветеринарных клиник столицы. Кроме того, попробовать свои силы могут и студенты профильных вузов.

Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, что в этом году конкурс "Московские мастера" проводится уже 23-й раз. По его словам, каждый год это соревнование становится настоящим событием для всех специалистов государственной ветеринарной службы Москвы.

"Для участников это не просто шанс проявить себя, но и возможность увидеться с коллегами и поделиться опытом. Кроме того, конкурс призван популяризировать профессию ветеринарного врача и привлекать в нее все больше молодых людей. Мы ждем заявок от всех специалистов нашего города и будем рады каждому новому участнику", – добавил он.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в столичном комитете ветеринарии до 17 апреля включительно. Их можно отправить по адресу электронной почты – moskomvet@mos.ru. Форма заявки доступна на сайте комитета, в разделе "Документы".

Конкурс проводится по двум направлениям: среди ветеринарных врачей по лечебной работа и ветсанэкспертов. Участников соревнований ждут отборочные испытания, затем полуфинал и финал. Имена победителей станут известны 26 июля.

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