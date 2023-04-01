Московский зоопарк перешел на весенний режим работы с 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля. В нем открыли дополнительные входы, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 20:00. Вход на территорию будет открыт до 19:00. Также у нас открываются два дополнительных входа, адреса: улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103; улица Красная Пресня, дом 4", – подчеркивается в заявлении.

Пройти к зоопарку посетители также могут через новый вход из станции столичного метрополитена "Баррикадная", с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня.

Однако пока еще остается закрытым главный вход. Зоопарк добавил, что из-за теплой погоды начали активизироваться животные. Так, уже проснулись бурая медведица и гималайский медведь.

Ранее в Московском зоопарке вылупился детеныш лучистой черепахи. Детеныш черепахи весом 29 граммов самостоятельно выбрался из скорлупы, помощь зоологов и ветеринаров не потребовалась. Директор зоопарка Светлана Акулова заявила, что в зоосаде проживают пять взрослых лучистых черепахи.

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