Школьники из Москвы завоевали 30 дипломов на Всероссийской олимпиаде по немецкому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятеро московских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады по немецкому языку, еще 25 человек стали призерами состязания. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что финал олимпиады проходил с 30 марта по 4 апреля в Самаре. В нем приняли участие свыше 200 школьников из более чем 70 регионов РФ. Всего было выбрано 18 победителей, а абсолютной победительницей стала Варвара Турченко, учащаяся 11-го класса лицея НИУ ВШЭ.

Финал состоял из письменного и устного туров. В первом участникам предстояло сдать лексико-грамматический тест, чтение и аудирование, показать знания страноведения и составить творческое письмо. Во втором – в группах сделать презентацию на тему великих людей России и выступить с ней в формате немецкой телепередачи.

Задания заключительного этапа олимпиады рассчитаны на учеников 9–11 классов, однако попытаться их выполнить могут школьники и 7–8 классов. Как рассказала победительница Варвара Турченко, при подготовке она особое внимание уделяла страноведению, читала статьи и книги об известных юбилярах.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде. Тем же, кому еще только предстоит продемонстрировать свои знания, градоначальник пожелал правильного настроя и успешных результатов.



Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

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