Определены финалисты школьного интеллектуального турнира "Умножая таланты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил отбор финалистов интеллектуального турнира для старшеклассников "Умножая таланты" среди столичных школьников, сообщает пресс-служба предприятия.

"Московский НПЗ активно поддерживает образовательные программы для старшеклассников, которые помогают больше узнать о технологиях и развитии нефтегазовой отрасли, а также готовят учеников к поступлению в высшие учебные заведения", – говорится в сообщении.

Победители направятся в финал конкурса в Санкт-Петербург. В турнире примут участие школьники 8–11-х классов, которые применят академические знания для решения реальных производственных и технологических задач.

"В рамках модернизации Московский НПЗ не только активно обновляет производственное оборудование, но и создает высокотехнологичные рабочие места для химиков, технологов, IT-специалистов. У предприятия есть собственные программы подготовки персонала, которые включают в себя взаимодействие с системой образования и развитие компетенций у талантливых ребят начиная со школьной скамьи. Такие конкурсы, как "Умножая таланты", дают прекрасную возможность подготовиться к выбору профессии", – отметила начальник отдела развития персонала Московского НПЗ Ирина Муравкина.



Участники соревновались в одном из четырех направлений в нефтегазовой сфере: математика, нефтехимия, инжиниринг, информационные технологии. Команды предложили свой метод для очистки труб на месторождениях, разработали систему мониторинга запасов нефти в законсервированных скважинах, проработали идею создания робота-помощника для лабораторий на нефтеперерабатывающих предприятиях.



Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также имеют возможность пройти обучение по целевым предметам на подготовительных курсах в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, оплачиваемых МНПЗ.

Ранее сообщалось, что виртуальная лаборатория по информатике стала самым популярным материалом в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) среди учеников 5–11-х классов в 2022 году. За год к ней обратились около 190 тысяч раз. Виртуальная лаборатория помогает ученикам познакомиться с основами программирования и информационных технологий, узнать о базовых и более сложных алгоритмах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!