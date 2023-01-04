Виртуальная лаборатория по информатике стала самым популярным материалом в библиотеке МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Виртуальная лаборатория по информатике стала самым популярным материалом в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) среди учеников 5-11-х классов в 2022 году. За год к ней обратились около 190 тысяч раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что виртуальная лаборатория помогает ученикам познакомиться с основами программирования и информационных технологий, узнать о базовых и более сложных алгоритмах.

"В прошлом году библиотека МЭШ пополнилась новыми виртуальными лабораториями по разным предметам – теперь их более 40. С их помощью учащиеся могут проводить сложные опыты и эксперименты в виртуальном пространстве, совершенствовать знания и навыки по предметам школьной программы, а также принимать участие в виртуальных турнирах", – говорится в материале.

Отмечается, что среди электронных учебников лидирует геометрия, ученики 5-9-х классов открывали этот учебник свыше 118 тысяч раз. А в старшей школе самым популярным стал учебник "Звездный английский язык", который просмотрели 30,8 тысячи раз.

Самым популярным у учащихся 5-9-х классов видеоуроком стало занятие "Клеточное строение организмов". Ученики начальной школы отдали предпочтение видеоуроку "Что такое экономика".

Видеоуроки в помощь школьникам записывают лучшие учителя столицы и специалисты Городского методического центра. Благодаря им дети могут самостоятельно изучить новую тему или повторить пройденный материал.

В библиотеке МЭШ в настоящее время доступно свыше 1,7 миллиона различных материалов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что летом 2022 года в библиотеку МЭШ загрузили больше 27,5 тысячи образовательных материалов.

По его словам, в 2021 году на платформе МЭШ был открыт сервис "Портфолио учащегося", который позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате.

Нововведением 2022 года на платформе МЭШ стал сервис "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа сможет рекомендовать родителям школьников кружки, секции и другие занятия по интересам, добавил мэр столицы.



Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

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