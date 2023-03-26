Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде.

"На днях прошли три финала – по французскому языку, химии и мировой художественной культуре", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что абсолютной победительницей олимпиады по французскому языку стала ученица 11 класса София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Кроме того, победила ученица школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт.

Среди обучающихся девятых классов победителем олимпиады по химии стал Матвей Васияров, который учится в школе Центра педагогического мастерства.

"Любовь к предмету ему привил дедушка-химик. Матвей мечтает представлять страну на международных состязаниях", – отметил мэр столицы.

Также наибольшее количество баллов на олимпиаде по МХК набрал ученик 11 класса Глеб Семенов из школы №548.



По словам Собянина, всего у школьников из московских учебных учреждений 157 дипломов.



Мэр подчеркнул, что до 30 апреля пройдут финальные этапы олимпиад по русскому языку, математике, экономике, физике, литературе и другим предметам.



"Желаю правильного настроя и успешных результатов", – написал Собянин.

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