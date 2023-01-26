Тематические жетоны появились в продаже в сувенирных магазинах Мосметро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В сувенирных магазинах Мосметро появились тематические жетоны, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Жителям Москвы и туристам нравятся тематические памятные сувениры, поэтому мы стараемся удивлять их чаще. Сегодня в продаже появились жетоны в восьми разных дизайнах, чтобы пассажиры могли выбрать вариант на свой вкус", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте отметили, что в продажу поступили жетоны, на которых изображены памятник Минину и Пожарскому, Большой театр, сталинская высотка МГУ и другие мотивы.

Пассажиры могут приобрести новые жетоны в онлайн-магазине, в магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках информации "Живое общение".

Ранее в продажу поступили тематические карты "Тройка", которые выпущены в честь 15-летия госкорпорации "Ростех". Карты можно приобрести на станциях Кольцевой линии, внутри нее, а также на станциях БКЛ.

На новой "Тройке" изображены самые узнаваемые разработки корпорации в области микроэлектроники, авиации и транспорта, в том числе московский электробус.



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