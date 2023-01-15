В Москве выпустили билеты "Единый" ко дню рождения Аркадия Райкина

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новые тематические проездные билеты, приуроченные к 111-летию со дня рождения народного артиста СССР Аркадия Райкина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы выпустили 200 тысяч билетов "Единый" в честь 111-летия со дня рождения Аркадия Райкина – легендарного артиста, режиссера и основателя театра "Сатирикон", – говорится в сообщении.

Приобрести новые билеты можно на кассах станций метро, расположенных в пределах Кольцевой линии.

Ранее в столице выпустили лимитированные "Тройки" и "Единые", посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Тираж проездных карт составил 5 тысяч экземпляров, а одноразовых билетов – 200 тысяч экземпляров.



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