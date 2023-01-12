В Москве выпустили тематические "Тройки" ко дню рождения Курчатова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новые тематические "Тройки" и "Единые", посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По традиции мы выпускаем тематические билеты к важным событиям и датам. <...> Сегодня в продажу поступили карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что тираж лимитированных транспортных карт составляет 5 тысяч экземпляров, а одноразовых билетов – 200 тысяч экземпляров. Приобрести их можно в кассах и билетных автоматах, расположенных на станциях в пределах Кольцевой линии метро.

Ранее пассажирам столичного транспорта стали доступны лимитированные "Тройки" с изображениями разных животных. Их выпустили по случаю Дня заповедников и национальных парков.

На лицевой стороне карт расположен QR-код, который направит пользователей на портал "Экотуризм на особо охраняемых природных территориях".



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