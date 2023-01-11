Дептранс Москвы выпустил тематические карты "Тройка" с изображениями животных

Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

Столичный Дептранс выпустил в День заповедников и национальных парков тематические проездные карты "Тройка" с изображением животных. Об этом сообщает телеграм-канал департамента.

На картах теперь можно увидеть дальневосточного леопарда, белого медведя, дзерена, моржа, северного оленя и многих других животных. Таких "Троек" выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров. На каждой карте расположен специальный QR-код, который направит пользователя на портал "Экотуризм на особо охраняемых природных территориях".

Приобрести тематическую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", в сувенирных лавках на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

"Ко Дню заповедников и парков вместе с Минприроды России мы выпустили 10 тысяч карт "Тройка" с изображением редких видов животных. Это не первый наш совместный проект, посвященный экологии и охране окружающей среды, – мы также запускали "заповедный" поезд-энциклопедию, открывали выставку "Ускользающий мир", – поделился заммэра столицы Максим Ликсутов.

Кроме того, Дептранс выпустил тематические карты "Тройка" с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона №1 "Центральный". Всего было создано 2 тысячи подобных карт.

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