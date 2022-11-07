Путин поручил создать экологические миссии для восстановления природы в ДНР и ЛНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать экологические миссии, работа которых будет направлена на восстановление природы ДНР и ЛНР от боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится, что российское правительство вместе с властями Донбасса и автономной некоммерческой организацией "Сад Памяти" должны разработать программу, предусматривающую направление в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов госвласти этих субъектов, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы.

Доклад об исполнении должен быть представлен президенту РФ до 1 февраля будущего года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители регионов.

Ранее Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донбассу в восстановлении жилья и инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших в ходе боевых действий. Президент РФ выразил надежду, что в течение пары лет в Мариуполе построят многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Он попросил Хуснуллина обратить особое внимание и в контакте с руководством республики заняться решением этого вопроса.

В свою очередь, Хуснуллин сообщил, что жители Донбасса смогут получить средства в размере 6 тысяч рублей на квадратный метр для ремонта своих поврежденных квартир и домов.



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