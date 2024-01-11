Путин объявил о запуске посвященного заповедникам РФ сайта

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Он познакомит желающих с деятельностью российских заповедных территорий.

Президент напомнил, что 11 января в РФ отмечают Всероссийский день заповедников и национальных парков, он поздравил всех с праздником. Глава государства отметил, что именно в этот день начинает свою работу сайт.

"У нас очень много накопилось и видео, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой", – заявил Путин.

Он уточнил, что речь идет не только о животных, живущих в заповедниках, но и о работе самих зон. По информации президента, 13% страны, что является самой большой государственной территорией в мире, находится под той или иной системой защиты государства. Путин добавил, что подобная работа ведется системно на протяжении многих десятилетий.

Сайт глава РФ назвал "еще одним шагом вперед" к тому, чтобы познакомить людей, интересующихся природой, с происходящим в этой сфере. Информация будет в открытом доступе.

Посетители сайта смогут познакомиться не только с кадрами видеокамер и фотоловушек, но и с той или иной природоохранной территорией, узнать историю нацпарков и заповедников. Информацию будут регулярно обновлять и пополнять.

Помимо этого, на сайте будут доступны страницы, посвященные амурскому тигру, дальневосточному леопарду, белому медведю, снежному барсу и белухе.

Ранее Путин поблагодарил ученых, биологов и других специалистов, ответственных за сохранение популяции амурского тигра. По его словам, труд этих людей вносит большой вклад в создание безопасных условий для проживания амурских тигров, способствует продвижению в России экологической культуры, укрепляет в обществе ценности бережного отношения к дикой природе.

Между тем Сергей Собянин отмечал, что около 3 тысяч видов охраняемых животных обитают на особо охраняемых природных территориях Москвы, 573 из них включены в столичную Красную книгу.

Мэр рассказал, что черного коршуна, клинтуха и зеленого дятла видели в этом году в природно-историческом парке "Москворецкий". Эти птицы имеют 0 категорию редкости (считаются вероятно исчезнувшими) в Красной книге Москвы.

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