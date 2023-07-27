Собянин: сегодня на ООПТ столицы обитают около 3 000 видов охраняемых животных

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Около 3 тысяч видов охраняемых животных обитают на особо охраняемых природных территориях Москвы, 573 из них включены в столичную Красную книгу. Об этом Сергей Собянин написал на своем сайте.

По его информации, черного коршуна, клинтуха и зеленого дятла видели в этом году в природно-историческом парке "Москворецкий". Эти птицы имеют 0 категорию редкости (считаются вероятно исчезнувшими) в Красной книге Москвы. Чибиса, жаворонка полевого, чирка-свистунка, воробьиного сыча, вальдшнепа, обыкновенного канюка и других можно встретить в комплексном заказнике "Зеленоградский".

Крупнейший дятел московских природных территорий желна обитает в заказнике "Теплый Стан", природно-исторических парках "Тушинский" и "Царицыно", добавил мэр. Серьезного хищника лесную куницу заметили в заказнике "Южное Бутово" и Битцевском лесу.

Градоначальник поделился, что в природном заказнике "Долина реки Сетунь" проживает несколько семейств бобров. Горностаи, гоголи – птицы из семейства утиных, средние пестрые дятлы обитают Битцевском лесу. В Битце, "Измайлово", Косинском парке, "Кузьминках-Люблино", "Москворецком", "Теплом Стане" был замечен заяц-русак.

Собянин напомнил, что несколько недель назад московская часть Национального парка "Лосиный остров" была по указу Владимира Путина передана в управление правительства Москвы. Мэр заявил, что специалисты разработают проект реабилитации парка.

"Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом – найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей", – уточнил он.

По его словам, это "не простая, но вполне решаемая" задача. Город приводит в порядок, сохраняет комфортную среду обитания для животных и возможности отдыха жителей во многих парках и особо охраняемых природных территориях Москвы, заявил он. "Лосиный остров" после реабилитации тоже станет местом, где "дикая природа гармонично соседствует с многомиллионным мегаполисом", подвел Собянин итог.

Ранее мэр сообщил, что на территории "Лосиного острова" не планируется проводить какие-либо работы, связанные со строительством. Информацию о том, что власти Москвы якобы намереваются на месте заповедника строить жилье, он назвал спекуляцией.

Также сезон глэмпинга открылся в парке "Лосиный остров" 1 июня. Для желающих подготовлены 5 деревянных зданий.

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об экскурсии по парку "Лосиный остров"