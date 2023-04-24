Глэмпинг откроется в "Лосином острове" с 1 июня

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Сезон глэмпинга откроется в национальном парке "Лосиный остров" с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора парка Рустама Якубова.

"В рамках развития экологического туризма в стране в этом году мы планируем открыть 1 июня такое направление, как глэмпинг. Мы уже закупили семь палаток, полностью меблированных. Мы опять же их устанавливаем в рекреационной зоне нашей биостанции", – подчеркнул он.

По словам директора парка, будут подготовлены 5 деревянных зданий.

До этого заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что в Москве возобновляются автобусные маршруты в Ялту и Геленджик с 28 апреля. Отправляющиеся на отдых смогут уехать на таких автобусах каждую пятницу с автовокзала "Саларьево". Время отправления до Геленджика – 09:00, до Ялты – 09:30.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал о дешевых внутренних и заграничных туристических направлениях этим летом. В России самыми дешевыми курортами, до которых можно добраться только наземным путем, являются Анапа и Крым. По словам эксперта, в Крыму наблюдается сильное понижение цен.