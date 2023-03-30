Россиянам назвали дешевые летние туристические направления

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Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал о дешевых внутренних и заграничных туристических направлениях этим летом. Об этом сообщает "Лента.ру".

В России самыми дешевыми курортами, до которых можно добраться только наземным путем, являются Анапа и Крым. По словам эксперта, в Крыму наблюдается сильное понижение цен, поскольку в местных отелях пока не наблюдается сильной загрузки по количеству броней, как в Сочи и Адлере.

Также Мельник порекомендовал рассмотреть для бюджетного отдыха Калининград. По его словам, регион в этом году повышает цены, но не так сильно, как это будут делать в Сочи.

Что касается зарубежных направлений, то в данном случае эксперт выделил Тунис, однако только при условии, что Росавиация разрешит летную программу.

"Если мы говорим про Москву и про регионы, тот же самый Санкт-Петербург, то сейчас выстроена программа Nouvelair тунисских авиалиний и по сегменту они идут дешевле всего по сравнению с той же Турцией, Египтом, Арабскими Эмиратами", – объяснил Николай Мельник.

По подсчетам специалиста, недельный тур в Тунисе сейчас стоит около 75–80 тысяч на двоих, включая перелет, питание и проживание. В Турции аналогичный отдых на двоих в апрельские даты начинается от 100 тысяч рублей, в майские – от 130 тысяч. В ОАЭ за такую же стоимость доступны только варианты без питания либо только с завтраками, добавил эксперт.

Также Мельник отдельно рассказал про отдых в Абхазии, сообщив, что ценник там будет ниже, чем в Тунисе.

"Там стоимость очень маленькая. Мы можем говорить про 40 тысяч на двоих при недельном проживании с перелетом и трансфером, но, конечно, варианты очень экономные", – заключил он.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Вьетнама одобрил продление безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе для России.

До этого стало известно, что туроператоры планируют расширять полетные программы из России на Кубу. Из-за длительности перелета и разницы во времени туристам рекомендуют брать туры от 9 ночей. Стоимость поездки стартует от 113 тысяч рублей за одного человека по системе "все включено".

Эксперты сравнили цены на российских и зарубежных курортах на летний период

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