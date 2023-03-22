Туроператоры планируют расширять полетные программы из России на Кубу

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Туристический оператор Fun&Sun поставил полетные программы на прямых рейсах в Кубу. Такую возможность рассматривает и "Интурист". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о том, что компания Pegas Touristik продлила полетную программу на это лето из Москвы на Кубу. Туроператор в партнерстве с авиакомпанией Nordwind продолжит предоставлять полеты в два направления – Варадеро и Кайо Коко.

"В условиях ограничений, введенных рядом стран, летом у россиян будут пользоваться популярностью направления, которые прежде были востребованы зимой, в их числе и Куба. Полетная программа Fun&Sun из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября по понедельникам, средам и пятницам", – сообщили в компании.

Из-за длительности перелета и разницы во времени рекомендуется брать туры от 9 ночей. Стоимость поездки стартует от 113 тысяч рублей за одного человека по системе "все включено".

Компании Tez Tour и LOTi заявили, что не рассматривают такую возможность.

В АТОР подчеркнули, что на сегодняшний день прямые перелеты на Кубу практически не имеют альтернатив, а самостоятельных туристов на направлении почти нет.

"Добираться до Кубы через третьи страны теоретически возможно только на многочисленных стыковочных рейсах, с визовыми сложностями и по баснословной цене. Кроме того, билетные агрегаторы сейчас попросту не находят никаких вариантов перелетов из Москвы в Варадеро в мае и июне", – указали в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после того, как выдача виз была возобновлена. Как отмечала замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в столице запросить визу можно не раньше чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – через месяц. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы.



Ажиотажный спрос на визы в Китай зафиксировали в России





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