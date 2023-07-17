Собянин сообщил об отсутствии планов по строительству на территории "Лосиного острова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о планах по реабилитации национального парка "Лосиный остров". Об этом он сообщил в своем блоге.

"Несколько дней назад президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть национального парка "Лосиный остров" в управление городских властей", – отметил он.

По словам Собянина, на территории парка не планируется проводить какие-либо работы, связанные со строительством. Информацию о том, что власти Москвы якобы намереваются на месте заповедника строить жилье, он назвал спекуляцией.

До 2000-х годов парк "Лосиный остров" находился в ведении властей столицы, после чего были изданы законы, согласно которым национальные парки должны были находиться только в ведении РФ, рассказал Собянин. Он привел в пример национальные парки, находящиеся в Якутии и Хакасии.

"Это гигантские территории, где, кроме волков, медведей и рысей, никого нет. Наш национальный парк в системе управления требований такой же, как в Якутии, но вокруг него проживает весь ваш округ, все 1,5 миллиона человек. Конечно, уход за ним должен быть другой. Смысловая нагрузка во многом другая", – добавил он, общаясь с жителями города.

Отмечается, что после закона, подписанного российским лидером, власти столицы ожидают соответствующий нормативный акт, который позволит провести на территории нацпарка ряд работ, направленных на его благоустройство.

"Надо его от мусора освободить, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан", – резюмировал Собянин.

Ранее Путин подписал закон, который предоставляет столице право на управление за свой счет частью национального парка "Лосиный остров", расположенной в пределах города.

Изъятие объектов для нужд реновации будет проводиться в рамках специального закона, действующего только в столице, отметил он.

Также подписанный закон устанавливает курс на ускорение процедуры переселения граждан в рамках программы реновации в Москве. Срок заключения договора о переходе права собственности будет составлять 30 дней, а не 90.



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