Путин заявил об изменении экологического облика РФ в лучшую сторону

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Экологический облик России меняется в более лучшую сторону. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Тем не менее меняется облик. Такая площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу", – указал российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире. По его словам, доля экологически чистых газовой, атомной и гидрогенерации составляет в РФ 85%. При этом Россия является одной из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов.

Между тем Москва презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС. По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, организация в настоящее время играет важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействии изменениям климата.

По словам руководителя ведомства, в странах БРИКС проживают порядка 45% населения Земли и производится более трети мирового ВВП, на них приходится более 40% глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов.

