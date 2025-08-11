Синоптик Тишковец: плато потепления на Земле продлится до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Плато потепления на Земле продлится до 2035 года, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что изменение климата определяет только Солнце. Такие процессы происходят каждые 200 лет. После 2035 года, когда завершится плато потепления, начнется постепенный переход к похолоданию.

Тишковец также рассказал про "летний марафон" москвичей, когда холодная и теплая погода сменяли друг друга. В начале июня она была холодной, после чего последовала жара с рекордными температурами.

"Завершающим аккордом стали сильные тропические ливни, покрывшие столицу неравномерно", – подчеркнул синоптик.

Август специалист назвал "спокойным финалом сезона". Средняя температура в столице ожидается без экстремальных колебаний, на 0,5 градуса выше нормы. Это обеспечит москвичам комфортные условия.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказывала, что лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. Синоптик обратила внимание, что в последние годы летом температура нередко превышает 30 градусов.

При этом в понедельник, 11 августа, циклон из Карелии принес в Москву плотные облака. Ожидается, что в городе выпадет треть месячной нормы осадков.

Позднякова спрогнозировала, что тепло вернется в столицу. Оно начнется в четверг, 14 августа. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем – до 24 градусов. К концу рабочей недели столбик термометра достигнет отметки в 25 градусов.

