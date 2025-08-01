Московское лето приобретет параметры субтропического климата

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Лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик обратила внимание, что в последние годы летом температура в Москве нередко превышает 30 градусов.

Кроме того, отметила Позднякова, привычным явлением становятся сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Например, в июле в некоторых районах столицы за 12 часов выпадала месячная норма осадков.

Как пояснила Позднякова, частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жару также растет уровень приземного озона.

Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды являются устойчивым трендом. Однако столичная инфраструктура проектировалась для умеренного климата.

"Архитектурные проекты и инженерные стандарты Москвы изначально ориентированы на климат средней полосы с умеренными осадками и относительно низкой интенсивностью выпадения осадков", – подчеркнула синоптик, добавив, что подземные ливневые коллекторы перегружаются при ливневых осадках.

Кроме того, почва и ландшафт города не приспособлены к быстрому впитыванию больших объемов осадков, что усиливает подтопления.

По прогнозам климатологов, к 2050 году лето в Москве станет напоминать климат Черноморского побережья. Городским властям придется адаптировать инфраструктуру.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в начале августа в Москве установится жаркая и влажная погода, характерная для субтропиков. В столице в первых числах месяца пройдут кратковременные дожди, а часть районов накроют грозовые ливни.