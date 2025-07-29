Субтропическая погода установится в Москве в начале августа

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На следующей неделе в Москве установится жаркая и влажная погода, что характерно для субтропиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что воздух в столице прогреется до 29 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. В послеполуденные часы город накроют грозовые дожди.

Специалист также отметил, что жара к концу этой недели начнет спадать. 30 и 31 июля температура продержится в пределах 29–31 градуса, а воздух останется по-прежнему сухим.

Однако 1 августа температура начнет снижаться. В выходные установится более комфортная температура, около 26–28 градусов. В столице пройдут кратковременные дожди, а некоторые районы накроют грозовые ливни.

Ранее стало известно, что в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 31 августа.

Кроме того, в столице Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала бесплатную раздачу воды до 1 августа. Пассажиры могут получить воду с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также некоторых станциях МЦД.