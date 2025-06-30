Климатолог Кокорин: лето в Москве через 50 лет станет менее дождливым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лето в столице через 50 лет станет более теплым и менее дождливым, заявил Агентству "Москва" эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

"Лето у нас должно становиться более теплым, два–три градуса за грядущие 50 лет гарантированы", – объяснил он, сославшись на тенденции предыдущих десятилетий и прогнозы Главной геофизической обсерватории.

Кокорин напомнил, что примерно на такую же величину лето стало теплее за прошедшие полвека. При этом число летних осадков почти не изменилось, но есть тенденция в сторону их уменьшения в будущем, сказал эксперт.

В то же время он не смог описать лето 2025 года как холодное, отметив, что для такого утверждения еще мало данных – заканчивается лишь первый месяц сезона. Кокорин подчеркнул, что холодные дни в начале июля еще не говорят о том, что за ними не последует волна тепла.

"Обычно метеорологи не дают надежный прогноз больше, чем на пять–шесть суток", – подчеркнул специалист.

Он также уточнил, что похолодание связано со вторжением холодного воздуха из Арктики. Это означает, что ничего аномального или необычного в таком понижении температуры нет. При этом в связи с глобальным потеплением морозный воздух действительно стал проникать все южнее и глубже в материк.

"Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас", – резюмировал Кокорин.

Синоптики ранее предупредили, что первый день июля в Москве может стать одним из самых холодных в XXI веке. С начала столетия температура днем 1 июля опускалась ниже 20 градусов лишь трижды.

