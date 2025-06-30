Синоптик Тишковец: начало июля в Москве ожидается по-сентябрьски холодным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начало июля в Москве будет по-сентябрьски холодным. В городе прогнозируются дожди и сильный ветер, а воздух не прогреется выше 16 градусов, рассказал в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт уточнил, что ветер будет дуть с северо-западного направления, а его порывы усилятся до 16 метров в секунду, что является штормовым показателем. По ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 12 градусов.

Уже в среду, 2 июля, дождей станет меньше и потеплеет до 20 градусов. В четверг в светлое время суток температура воздуха достигнет климатических показателей июля. По данным синоптика, москвичей ждет 25 градусов.

"Однако в конце недели пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными дождями и грозами, что освежит воздух до скромных 20–23 градусов", – добавил он.

При этом второй летний месяц не будет слишком жарким, подчеркнул эксперт. Температура будет варьироваться в пределах климатической нормы. Тем не менее, в соответствии с долгосрочными прогнозами, жители столичного региона смогут насладиться летним теплом в августе, отметил Тишковец.

Вместе с тем понедельник, 30 июня, в Москве станет самым холодным по меньшей мере за последние 50 лет. В столице будет максимум 15 градусов, что на 8 градусов ниже нормального уровня температуры для этого периода.

"Так свежо в это время года последний раз было в 1962 году (14 градусов) и 1976 году (14,7 градуса)", – рассказал Тишковец.

Вместе с тем на протяжении дня прогнозируется пасмурная, ветреная и дождливая погода. Предполагается, что на один квадратный метр может выпасть 14 литров осадков.

В этот день в Москве также был установлен новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. К 10 часам утра барометры на метеостанции ВДНХ показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ниже прежнего рекорда, установленного 45 лет назад.