Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве был установлен новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Еще никогда за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве атмосферное давление в последний день июня не было таким низким", – отметил синоптик.

По его словам, к 10 часам утра барометры на метеостанции ВДНХ показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ниже прежнего рекорда, установленного 45 лет назад.

При этом, добавил Леус, циклон "Корнелиус" продолжает понижать в столице атмосферное давление. Показания барометров падают, поэтому точное значение рекорда станет известно к концу дня.

Атмосферное давление будет расти, но в норму оно вернется только к началу выходных, 5 и 6 июля.

Между тем температура воздуха как в Москве, так и области 30 июня прогреется максимум до 17 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный.

Также холодная погода сохранится и в начале июля. В частности, 1-го числа столбики термометров поднимутся до 15 градусов. Однако уже к пятнице, 4 июля, столбик термометра покажет 22–27 градусов.

Первый день июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке, отмечал ранее Леус. В текущем веке дневная температура 1 июля лишь три раза опускалась ниже 20 градусов.

