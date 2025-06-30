До 17 градусов тепла и сильный дождь ожидаются в Москве 30 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 15 до 17 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 30 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, дождь, местами сильный. В Подмосковье будет от 12 до 17 градусов тепла, местами тоже сильные осадки.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что начало июля в Москве будет холодным. По его словам, 1 июля температура воздуха в столице не превысит 15 градусов. Теплая погода установится только к пятнице, 4 июля, когда столбик термометра покажет 22–27 градусов.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что первый день июля в Москве станет одним из самых холодных в 21 веке. До этого дневная температура 1 июля лишь три раза опускалась ниже 20 градусов.