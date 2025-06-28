Синоптик Шувалов: начало июля в Москве будет крайне холодным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает холодное начало июля. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Июнь был не очень холодным, несмотря на все впечатления. В Москве он был всего на десятые доли градусов холоднее климатической нормы. Начало июля будет крайне холодным", – отметил он.

По словам синоптика, 1 июля температура не превысит 15 градусов, однако к пятнице, 4 июля, она уже поднимется до 22–27 градусов. Как объяснил метеоролог, циклон, который выходит в последний день нынешнего месяца на центральные области, может привести к большому количеству осадков в Москве.

"1 июля особенно сильные дожди ожидаются", – добавил он.

Ранее МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице с 29 июня по 1 июля. По прогнозу синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, осадки начнутся после 17:00. Ближе к ночи они усилятся, их интенсивность будет составлять порядка 10–15 миллиметров за три часа.

В связи с непогодой горожанам рекомендовано парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность и не оставлять детей без присмотра.

