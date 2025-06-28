МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в столице до 1 июля

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Дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с 29 июня по 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с непогодой горожанам рекомендовано парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность и не оставлять детей без присмотра.

Дептранс Москвы, в свою очередь, посоветовал придерживаться скоростного режима и дистанции, избегать резких маневров, заранее снижать скорость около пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон во время движения.

По прогнозу синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, осадки начнутся после 17:00. Ближе к ночи они усилятся, их интенсивность будет составлять порядка 10–15 миллиметров за три часа.

При этом первый день июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке, сохранив ветреную и дождливую погоду. Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в текущем веке дневная температура 1 июля лишь три раза опускалась ниже 20 градусов. В последнее десятилетие она была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался с 30-градусной жары.

