Новая порция дождей накроет Москву в конце недели

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Новая порция дождей накроет столичный регион в воскресенье, 29 июня. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Согласно прогнозу эксперта, ночь на воскресенье ожидается прохладной, температура опустится до 10 градусов. Днем она поднимется до 21–23 градусов. При этом во второй половине воскресенья, после 17:00, Москву накроют осадки.

"Ближе к ночи они усилятся, их интенсивность будет составлять порядка 10–15 миллиметров за три часа. Ветер примет более устойчивое западное направление, немного усилившись до 5–10 метров в секунду", – уточнил Ильин.

Дожди ожидаются и в понедельник, 30 июня, добавил синоптик. Начало недели тоже не окажется теплым, температура воздуха достигнет 15–20 градусов. Атмосферное давление в выходные окажется на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

Июль принесет жителям многих регионов России плохую погоду. Среднесуточная температура воздуха в центре страны будет ниже обычного, а на юге высока вероятность возникновения пожаров на фоне засухи и высоких температур.

В Москве большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного. Средняя дневная температура составит 23–24 градуса, ночью – 13–15 градусов. Влажность воздуха ожидается около 70–74%, особенно в дождливые дни.

