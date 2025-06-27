Плохую погоду спрогнозировали для регионов России в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль в Москве ожидается пасмурным и прохладным для середины лета. Осадки ожидаются примерно в половине дней месяца, сообщает газета "Известия".

Второй летний месяц принесет жителям многих регионов России плохую погоду. В некоторых частях Центральной России среднесуточная температура воздуха будет ниже обычного, а на юге высока вероятность возникновения пожаров на фоне засухи и высоких температур.

При этом в Москве большую часть месяца прогнозируется облачность, а солнечных дней будет немного. Средняя дневная температура составит 23–24 градуса, ночью – 13–15 градусов. Влажность воздуха ожидается около 70–74%, особенно в дождливые дни.

Синоптики прогнозируют умеренный ветер 3–6 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду во время гроз.

В Санкт-Петербурге в июле ожидается преимущественно облачная погода с периодическими осадками. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 20–23 градусов, ночью опускаться до 13–15 градусов.

Кроме того, в июле в России ожидается ряд серьезных погодных аномалий и катаклизмов. В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются мощные лесные пожары. В некоторых регионах, включая Забайкалье и Бурятию, введен режим чрезвычайной ситуации.

В европейской части России и на юге, в частности в Черноземье, Краснодарском и Ставропольском крае, прогнозируется засушливый июль с дефицитом осадков и высокими температурами.

Погода в Сочи будет преимущественно теплой и относительно сухой. В среднем днем температура воздуха составит около 25 градусов, а в Анапе средняя дневная температура составит около 26 градусов. На курортах Крыма средняя температура днем – около 29 градусов.

Температура воды в российских морях будет в пределах климатической нормы.

Сезон мошкары завершится в ближайшие недели. При этом сезон аллергии, который в этом году стартовал раньше обычного из-за теплой зимы, завершится лишь осенью.

Также в Центральной России, на Урале и на юге страны ожидаются частые перепады атмосферного давления. Это приведет к колебаниям давления от привычных летних значений до пониженных значений, примерно до 730–731 миллиметров.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля.

По его словам, тепло наступит во второй и третьей декадах июля. Дневные температуры начнут колебаться в пределах 23–28 градусов, иногда достигая 25–30. Причем Тишковец обратил внимание, что это идеальный температурный диапазон для здоровья человека.

В ближайшие две недели в столичном регионе, за исключением кратковременного повышения температуры в начале июля, значительных изменений в погоде не ожидается.