Синоптик Позднякова спрогнозировала очередную волну похолодания в Москве

Похолодание, которое пришло в Москву на прошлой неделе, продлится практически до конца июня: потепление в столице ожидается только в последних числах месяца. Разбираемся с синоптиками, каким будет остаток лета.

Аномальный июнь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание, пришедшее в столицу в середине прошлой недели, достигло своего пика в минувшие выходные. По словам главного специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, воскресенье, 22 июня, стало самым холодным днем первого месяца лета.

"Была зафиксирована самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха. Ночью столбики термометров опустились до плюс 8 градусов – очень холодно для этих чисел месяца. При этом среднесуточная температура воздуха составила плюс 12,9 градуса – это на 5,1 градуса ниже климатической нормы", – рассказала синоптик в беседе с Москвой 24.

По ее словам, похолодание в столицу принесли северные циклоны, которые будут устанавливать погоду в городе практически до конца месяца.



Татьяна Позднякова главный специалист информагентства "Метеоновости" До 28 июня включительно летнего тепла ждать не стоит. 24 и 25 июня воздух чуть прогреется, будет в пределах плюс 20–22 градусов. Затем нас ждет очередная волна похолодания, когда в дневные часы температура будет опускаться ниже плюс 20.

Не покинут столицу и осадки. Как рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, до конца текущей недели в Москве ежедневно ожидаются небольшие дожди. При этом накрывшее город похолодание синоптик назвал поистине аномальным.

"Такие волны холода в июне – событие незаурядное. 22 июня стало самым холодным за последние 42 года", – рассказал Тишковец.

Несмотря на это, специалисты заявили, что в итоге первый месяц лета еще может остаться в пределах климатической нормы – как с точки зрения температур, так и осадков. Холода в конце июня нивелируются теплом, которое преобладало в столице в первой половине месяца, уточнили синоптики.

Лето вернется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Евгений Тишковец отметил, что потепление вернется в Москву только в июле.

"Начало месяца будет скромным – в первые дни ожидается всего 20-градусное тепло. Только к 3-му числу температурный фон придет в норму. В это день днем ожидается плюс 23, а ночью – плюс 13 градусов", – рассказал синоптик.



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец Июль не будет жарким. Если температура воздуха в этом месяце и превысит норму, то всего на пол градуса или градус. Будет умеренное тепло, никакого удушающего зноя на горизонте я пока не вижу.

В целом в июле в Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура составит 19–20 градусов, что близко к норме, уточнил член Русского географического общества Виталий Стальнов. Что касается осадков, по его прогнозу, их количество составит 40–60 миллиметров – несколько ниже климатической нормы.

По словам Стальнова, первая декада месяца пройдет без дождей, а во второй ожидаются сильные грозы. Также синоптик предсказал в июле несколько по-настоящему жарких дней.

"К середине первой декады будет без осадков и с температурой 19–24 градуса. Однако к концу десятидневки установится жаркая и сухая погода с максимальной температурой до 33 градусов", – рассказал Стальнов.





Виталий Стальнов член Русского географического общества К началу третьей декады ожидается погода без осадков, днем максимальная температура – до 25 градусов. Завершится июль прохладной погодой в 15–20 градусов с кратковременными дождями.

Что касается августа, то, по данным Евгения Тишковца, он не выйдет за пределы климатической нормы. Максимальная температура воздуха в этом месяце будут варьироваться в пределах 22–27 градусов тепла, уточнил синоптик.

Не ожидается и засухи: осадки также будут держаться в пределах нормы. В целом лето будет умеренным и комфортным, что соответствует климату средней полосы России, заключил Тишковец.