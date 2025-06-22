Аттракционы в парке "Орион" на ВДНХ приостановили работу из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа уличных аттракционов в столичном парке "Орион" на ВДНХ временно приостановлена в связи с непогодой. Об этом сообщает телеграм-канал парка.

При этом канатная дорога и "Вальс часов" продолжили свою работу. Также гости могут посетить Театр сказок и Дом страхов.

22 июня может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года. По данным синоптиков, 42 года назад в этот же день столбики термометров днем достигли всего 9,9 градуса.

Как сообщили в Гидрометцентре, 22 июня ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.