22 июня может стать самым холодным днем в Москве за последние 42 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года, так как столбики термометров не поднимутся выше 13–15 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В День памяти и скорби, словно оплакивая погибших в самой кровопролитной и страшной войне в истории нашей страны, очередной циклон с запада принесет обложные дожди", – написал он.

Синоптик уточнил, что последний раз настолько холодная температура 22 июня была зафиксирована 42 года назад. Тогда столбики термометров днем достигли 9,9 градуса.

Согласно статистике, настолько холодный воздух вторгается в Центральную Россию обычно не чаще одного раза в 20 лет. Например, на метеостанции ВДНХ температура ниже 15 градусов падала в 1970 и 1959 годах, когда термометры показывали в районе 12 градусов.

"В начале следующей недели ночью дожди продолжатся", – добавил Тишковец.

Утром в понедельник, 23 июня, будет от 8 до 11 градусов, а днем – от 18 до 21 градуса. Во вторник, 24 июня, дожди продолжатся.

До конца июня в Москве может выпасть еще от 50 до 55 миллиметров осадков, рассказывал ранее специалист. При этом на севере и северо-востоке Московской области ожидается до 70 миллиметров осадков. Температура до 30 градусов уже не вернется в текущем месяце, уточняли синоптики.

