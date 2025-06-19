Астрономическое лето в Москве начнется прохладной погодой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Астрономическое лето в Москве и Подмосковье начнется прохладной погодой. Оно стартует после летнего солнцестояния в субботу, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Местами не обойдется без дождей, преимущественно небольшой интенсивности", – сказал собеседник агентства.

По его словам, это происходит из-за активности циклонов. Значения средней суточной температуры воздуха в предстоящие выходные, 21 и 22 июня, также ожидаются ниже нормы примерно на 4 градуса. Днем будет всего лишь плюс 14–19 градусов.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели в столичном регионе дневной прогрев воздуха увеличится.

"В понедельник, 23 июня, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью – плюс 6–11 градусов, днем – плюс 15–20 градусов", – отметили в Гидрометцентре.

Во вторник, 24 июня, ожидается облачность с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, днем – от 18 до 23 градусов.

До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров дождя.

Жаркая погода с температурой до 30 градусов не вернется в Москву в июне. Вместе с тем последние дни месяца будут более теплыми, чем нынешняя погода.