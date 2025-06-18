Агроном Воробьев: июньская непогода замедлит созревание урожая в столичном регионе

Фото: 123RF/somrerk

Июньская непогода в столичном регионе замедлит созревание урожая, но не погубит его. Об этом Москве 24 рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев.

Ранее синоптики пообещали москвичам похолодание до плюс 14 градусов 21 и 22 июня. Также не исключены кратковременные дожди.

По словам Воробьева, даже такие климатические условия не смогут ощутимо навредить урожаю.

"Сейчас не так тепло, как хотелось бы, но это нормальная летняя погода. Никаких серьезных последствий не будет, спасать ничего не надо – урожай просто созреет чуть позже. Поэтому ложная тревога", – отметил эксперт.





Михаил Воробьев агроном, биолог Например, сейчас на походе клубника: ягоды поспеют дней на пять позже. На пару-тройку дней замедлится созревание огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, а кто-то еще арбузы и дыни посадил. Не страшно, подождем, это небольшой промежуток времени.

Также Воробьев отметил, что похолодание убережет участки от насекомых-вредителей, так как в такую погоду они предпочитают не выползать.

"Другое дело – слизни, особенно испанские. Они всеядные, любят влажность и очень активно распространяются. Эффективных мер для борьбы с ними пока не придумали", – заключил эксперт.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, для каких растений наиболее опасны испанские слизни. В группу риска эксперт отнес в том числе сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат.

