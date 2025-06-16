Похолодание до 14 градусов придет в Москву к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в выходные, 21 и 22 июня, может опуститься до 14 градусов, заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, первая половина недели будет теплой. В понедельник, 16 июня, столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов. При этом в городе могут пройти дождь и гроза. Во вторник, 17-го числа, воздух прогреется до 23 градусов, а осадков в столице не будет.

"В среду (18 июня. – Прим. ред.) облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 21 градуса. В четверг (19 июня. – Прим. ред.) – от плюс 16 до плюс 21 градуса, дождь", – цитирует Цыганкова Агентство "Москва".

В последний день рабочей недели, 20 июня, в город придет облачная погода, которая принесет дожди. Однако прояснения появятся на небе 21-го числа. Тогда же воздух прогреется до 15–20 градусов.

Специалист предупредил, что от 14 до 19 градусов термометры зафиксируют в воскресенье, 22 июня. В этот день также пройдет кратковременный дождь.

Прошедшие в выходные в столичном регионе дожди значительно снизили класс пожарной опасности. Сейчас он вернулся в зеленую зону, к самому низкому из пяти возможных уровней.

