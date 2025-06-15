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15 июня, 09:14

Общество

Класс пожарной опасности в Московском регионе вернулся к самому низкому из-за дождей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прошедшие в столичном регионе дожди значительно снизили класс пожарной опасности, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Класс пожарной опасности вернулся в зеленую зону, к самому низкому из пяти возможных – пожарная опасность отсутствует", – написал он в своем телеграм-канале.

В начале июня в Москве и Подмосковье действовала высокая пожароопасность четвертого класса, в связи с чем горожан призывали соблюдать безопасность, быть внимательными и осторожными, а также исключить использование открытого огня.

Тем не менее в настоящее время высокая пожароопасность продолжает сохраняться в отдельных частях Московской области. В частности, на территории Клинского района введен 4-й класс пожароопасности.

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