Новости регионов: природные пожары зафиксированы в Забайкалье

Природные пожары продолжают бушевать в Забайкалье. Их тушат в том числе с воздуха. Кадры прислала авиация МЧС возле села Карповка. Там горит 800 гектаров. Спасателям важно недопустить распространение огня на жилой сектор. Экипаж Ил-76 совершает точные сбросы воды на очаги возгорания.

Такси на большой скорости врезалось в поребрик на набережной Фонтанки. Пассажир рассказал, что у водителя случился эпилептический припадок. Мужчина начал биться в конвульсиях и непроизвольно нажал на педаль газа. Обоих доставили в больницу, водителя в тяжелом состоянии, пассажира в среднем. У него закрытая черепно-мозговая травма.



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