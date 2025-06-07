Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в телеграм-канале.

По словам главы региона, минувшей ночью и накануне днем было сбито девять беспилотников – в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Большую часть дронов уничтожили еще на подлете.

В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывают необходимую помощь в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет, подчеркнул Воробьев.

Кроме того, пострадал частный дом – повреждены крыша, стена, а также хозпостройки и автомобиль. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, уточнил губернатор и добавил, что во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, работают оперативные службы.

В ночь на 7 июня средства ПВО сбили пять БПЛА на подлете к Московскому региону. На месте падения обломков работали экстренные службы, указывал Сергей Собянин.

На фоне отражения атаки дронов в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя время они были сняты.