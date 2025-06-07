Аэропорт Шереметьево вновь открыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушная гавань вновь принимает на посадку и отправляет авиарейсы.

Временные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево в ночь на 7 июня в связи с отражением атаки вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

По последним данным, всего минувшей ночью ПВО уничтожила пять дронов в столичном регионе. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.