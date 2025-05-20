Шереметьево опроверг информацию об очередях в терминалах

Фото: телеграм-канал "Шереметьево"

Информация, размещенная рядом СМИ и телеграм-каналами об очередях на входы в терминалы и в зонах досмотра в столичном аэропорту Шереметьево, неверная. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Ранее в Сети распространили новость о том, что пассажирам Шереметьево необходимо готовиться к очередям. Из гавани якобы уходят сотрудники досмотра и внутренней безопасности. СМИ уточняли, что заявления на увольнение подписали более 20 человек, которые недовольны условиями оплаты и объемом работы.

"Международный аэропорт Шереметьево в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний", – указала пресс-служба воздушной гавани.

Она отметила, что продолжительность прохождения пассажиров через входы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике и всем регламентам. Кроме того, размер зарплаты соответствует рыночным условиям и рассчитывается с учетом сложности и соцзначимости задач сотрудников. Также работники получают дополнительные стимулирующие выплаты и обеспечены льготами, добавил аэропорт.

До этого Домодедово опровергло информацию о том, что охранник авиагавани участвовал в драке с пассажирами. На территории аэровокзала 7 мая трое пассажиров в нетрезвом состоянии спровоцировали словесный конфликт, который перерос в драку. По прибытии полиции два участника инцидента покинули место происшествия, а третий отказался от претензий.

