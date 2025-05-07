Аэропорт Домодедово опроверг информацию о причастности охранника к драке пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Домодедово опроверг информацию о том, что охранник авиагавани участвовал в драке с пассажирами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В аэропорту рассказали, что 7 мая в 04:59 на территории аэровокзала трое пассажиров в нетрезвом состоянии спровоцировали словесный конфликт, который перерос в драку. Полиция прибыла в 05:10. На тот момент два участника инцидента покинули место происшествия, а третий отказался от претензий.

"Информация о якобы причастности сотрудников аэропорта к данному инциденту, распространяемая в отдельных телеграм-каналах и пабликах, не соответствует действительности и направлена на дестабилизацию информационного фона в преддверии праздничных дней", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет рейса SU525 Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку из-за нетрезвого дебошира.

Мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Тогда капитан воздушного судна распорядился применить к нему средства сдерживания. После его передали сотрудникам полиции.