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25 апреля, 18:31

Происшествия

Самолет рейса Дубай – Москва совершил посадку в Баку из-за нетрезвого дебошира

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет рейса SU525 Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку из-за нетрезвого дебошира. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

В сообщении уточнили, что мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Тогда капитан воздушного судна распорядился применить к нему средства сдерживания.

После посадки нарушителя передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета избил сотрудника наземных служб "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В результате он сломал ему нос и нанес черепно-мозговую травму.

В пресс-службе уточнили, что причин такого поведения не было. Нарушителя задержали.

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