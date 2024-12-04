Депутат Гурулев уволил своего помощника после пьяного дебоша в самолете

Фото: телеграм-канал Mash

Депутат Госдумы Андрей Гурулев уволил своего помощника Адама Ислуева после пьяного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Читу во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на парламентария.

До этого в Сети распространялось видео, где мужчина, похожий на Ислуева, кричит на окружающих, используя нецензурную брань.

"Прислали видео, где мой помощник допустил неподобающее поведение в самолете. Это действительно помощник, работающий в Забайкальском крае. Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства", – заявил депутат.

Гурулев добавил, что у него большая команда, старающаяся помогать избирателям "в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива". По его словам, подобное поведение является "неуместным и непростительным ни для кого".

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС в Калининграде. По информации некоторых телеграм-каналов, генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане отеля, устроил дебош, был задержан и провел несколько часов в полиции.