Глава СК поручил возбудить дело на бывшего сотрудника ФТС после дебоша в Калининграде

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС в Калининграде. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В ведомстве уточнили, что данная конфликтная история обсуждалась в Сети. Кроме того, в адрес СК РФ по этому поводу подано обращение с просьбой установить обстоятельства случившегося и дать им правовую оценку.

Подчеркивается, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Калининградской области Д. А. Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Начальник ГУ тылового обеспечения ФТС генерал-лейтенант Олег Завгородний, который попал в скандал после появления кадров его задержания, уволился 7 февраля. В ведомстве заявили, что он сделал это по собственному желанию.

По данным ряда телеграм-каналов, скандал произошел в отеле Crystal House. Туда мужчина приехал для совещания по итогам оперативно-служебной деятельности. Завгородний выпил и начал приставать к охранникам. Затем он напал на одного из сотрудников отеля, после чего была вызвана Росгвардия.

В СМИ отмечалось, что на задержанного надели наручники, однако тот продолжил нецензурно выражаться, обращаясь к силовикам, угрожал увольнением. После этого мужчину отпустили без оформления протокола. На кадрах, появившихся в Сети, скованный наручниками мужчина лежит на полу в отделении полиции.

По информации некоторых телеграм-каналов, генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане отеля, устроил дебош, был задержан и провел несколько часов в полиции.

Ранее пассажира сняли с рейса Москва – Новосибирск за дебош. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Кроме того, суд арестовал мужчину, обвиняемого в избиении юноши в столичном Солнцеве. Инцидент произошел недалеко от жилого дома на улице Домостроительной. Мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему несколько ударов по голове руками и ногами.

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