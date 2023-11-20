Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"

Пассажира сняли с рейса Москва – Новосибирск за дебош, он привлечен к административной ответственности. Об этом сообщается в телеграм-канале УТ МВД РФ по ЦФО.

Сообщение о неадекватном поведении пассажира на борту авиалайнера поступило в дежурную часть линейного отдела МВД РФ в аэропорту Внуково. Наряд транспортной полиции, прибыв на судно, установил, что мужчина 1988 года рождения находится в состоянии опьянения, выражается нецензурной бранью, отказывается выполнять просьбы бортпроводников и высказывает угрозы окружающим.

В отношении авиадебошира составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.

Между тем "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Предложение поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

Дебошира с рейса Москва – Новосибирск привлекли к административной ответственности