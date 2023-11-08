08 ноября, 10:43Транспорт
В РФ предложили создать единый черный список пассажиров
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу компании.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила инициативу "Аэрофлота" в российское министерство транспорта. Отмечается, что для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП.
Предложение о создании единого черного списка поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.
В свою очередь, в беседе с ТАСС "Аэрофлот" подчеркнул, что компания считает необходимым привлекать к ответственности лиц, которые устраивают дебоши во время полета.
"Предлагаемые изменения направлены на усиление ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна и предусматривают обмен между перевозчиками сведениями о лицах, внесенных в черный список", – объяснили в компании.
Кроме того, "Аэрофлот" потребовал увеличить до трех лет срок нахождения в черном списке таких пассажиров и расширить составы правонарушений, включив в них курение и мелкое хулиганство.
Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.
По предварительным данным полиции, дебошир ударил кулаком 22-летнего жителя Кемеровской области. На требования командира лайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия он не реагировал.
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