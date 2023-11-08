В РФ предложили создать единый черный список пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу компании.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила инициативу "Аэрофлота" в российское министерство транспорта. Отмечается, что для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП.

Предложение о создании единого черного списка поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

В свою очередь, в беседе с ТАСС "Аэрофлот" подчеркнул, что компания считает необходимым привлекать к ответственности лиц, которые устраивают дебоши во время полета.

"Предлагаемые изменения направлены на усиление ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна и предусматривают обмен между перевозчиками сведениями о лицах, внесенных в черный список", – объяснили в компании.

Кроме того, "Аэрофлот" потребовал увеличить до трех лет срок нахождения в черном списке таких пассажиров и расширить составы правонарушений, включив в них курение и мелкое хулиганство.

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.

По предварительным данным полиции, дебошир ударил кулаком 22-летнего жителя Кемеровской области. На требования командира лайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия он не реагировал.



Пьяная пассажирка бизнес-класса устроила дебош на рейсе Сочи – Красноярск