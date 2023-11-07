Пьяный пассажир рейса Гуанчжоу – Москва в полете заявил о бомбе под футболкой

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Полиция задержала пьяного пассажира самолета, летевшего из Гуанчжоу, в аэропорту Шереметьево. Он ругался и сообщил о бомбе под своей футболкой, сообщается в телеграм-канале управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Как отметило ведомство, во время полета один из пассажиров рейса из Китая находился в нетрезвом состоянии. Он нецензурно выражался и не реагировал на замечания членов экипажа.

"Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что злоумышленником является 39-летний житель Свердловской области. Взрывное устройство у него не нашли. В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ).

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву. По предварительным данным полиции, дебошир ударил кулаком 22-летнего жителя Кемеровской области. На требования командира лайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия он не реагировал.

Полиция задержала дебошира на рейсе Москва – Владивосток